ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ¹À²ð¡Ê51¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤ËÃÇÇ°¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Ï½÷Í¥¤Î¾®Àã¡Ê49¡Ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¾®Àã¤È²È¤¬¶á½ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡ÈÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡È¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÅÄ¼Ë¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®Àã¤Ë¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ÎÆñ