¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥·¥ê¥¢¤È¤Î½éÀï¤Ë£µ¡Ý£°¤ÇÂç¾¡¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯UAEÀï¤Ë¤â£³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¡£ºÇ½ªÀá¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¼ó°Ì¤¬³ÎÄê¤·¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡£¡ØXports News¡Ù¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¡¢¥´¡¼¥ë¤À¡ªÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¾×·â¤È¶²ÉÝ