[1.11 FA¥«¥Ã¥×3²óÀï ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à 2-1 QPR]QPR½êÂ°¤ÎMFÀÆÆ£¸÷µ£¤Ï11Æü¡¢FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àÀï¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢Á°È¾18Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿¡£±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£µ¨¤ÎEFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2ÉôÁêÅö)¤Ç22»î¹ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ëÀÆÆ£¤ÏFAÇÕ½éÀï¤Î3²óÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£µ®½Å¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Àª¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ±¿¤Ê¥±¥¬¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£Á°È¾16Ê¬¡¢