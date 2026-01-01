¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø9th»³¸ý¥·¥Í¥ÞÇÕ¡×¤Ï11Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤­¤ç¤¦12Æü¤Î3ÆüÌÜ¤Ï11R¤Þ¤ÇÍ½Áª¤ò¼Â»Ü¡£ÃíÌÜ¥ì¡¼¥¹¤Ï10R¤À¡£2ÆüÌÜ¸åÈ¾11R¤Ç6Ãå¤À¤Ã¤¿Ê¿ÅÄ¤¬´¬¤­ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯µ¡ÎÏ¤ò¾åÀÑ¤ß¤µ¤»¤ë¤Î¤ß¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢Æ¨¤²¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤«¡£¼ÂÀÓ¾å°Ì¤Î»ÔÀî¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤Î·þ¤ê¡¢·þ¤êº¹¤·¤Ç¾¡Éé¡£¾åÌî¤ÎÏ¢Æþ¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£¶¯ÎÏµ¡¤Î²Ï¹ç¤Ï¥³¡¼¥¹¤¬±ó¤¯¤Æ¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£¡ã1¡äÊ¿