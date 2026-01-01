ÇÐÍ¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¡Ê£±£°Æü¡Á£±·î£³£±Æü¡¢Æ±½ê¤Û¤«°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡Ë¤ÎÃë¸ø±é¤Ç¾å±é£²£°£°²ó¤òÃ£À®¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡£ËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ÎÃæ¡¢¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¤«¤é¥Ð¥é°ìÎØ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£ÂçÃÝ¤Ï²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¸Î¡¦ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤«¤é¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¢¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¤Î¼«ÅÁ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡¦