¡þ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼WÇÕ¥â¡¼¥°¥ëÂè4Àï¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ë¥µ¥ó¥³¥à¡Ë2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤Ç10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£É½¾´Âæ¤Ïº£µ¨4ÀïÌÜ¤Ç3ÅÙÌÜ¡£Á°Æü¤ÎÂè3Àï¤Î¥â¡¼¥°¥ë¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê¿»³¾­Âç¡ÊPAPASU¡Ë¤¬9°Ì¡£½÷»Ò¤ÏÌøËÜÍýÇµ¡Ê°¦ÃÎ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¤Î9°Ì¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â¡£ÉÚ¹âÆü¸þ»Ò¡ÊÂ¿ËàÂç¥¯¡Ë¤Ï10°Ì¤À¤Ã¤¿¡£