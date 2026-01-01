¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè16Àá ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤È¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î12Æü01:30¤Ë¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï¥Ï¥êー¡¦¥±ー¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥ì¥Êー¥È¡¦¥«ー¥ë¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¸¥§¥Ê¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥Î¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥Þー¡ÊFW