À¼Í¥¡¢ÉñÂæ½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤«¤¤¤«¤Ê¡Ê39¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¤µ¤«¤¤¤Ï11Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤ÆÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤¬²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢ÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ç¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦