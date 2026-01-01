¡Ö¥ì¥¸¤ò³«¤±¤í¡ª¡×¢ª¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¿Í¼êÉÔÂ­¤Ç¤¹!!¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à»þµë¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð½¾¶È°÷¤Ï´î¤Ö¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¡Ö¿Í¼êÉÔÂ­¡×¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤«¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ã¬Ã«¤µ¤ó(@akatsuki405)¤Î¼ÂÏ¿Ì¡²è¡Ø¥Á¥§¥Ã¥«¡¼Ä»³¤¤µ¤ó¡¢¥ì¥¸¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»þµë01»þµë02»þµë03¢£»þµë¥¢¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥·¥Õ¥È¸º¤é¤·¤Æ¡×¤ÎÈá·à¤¢¤ë