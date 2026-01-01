¡Ú¥Æ¥Ø¥é¥ó¶¦Æ±¡Û¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò½ä¤ê¡¢¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥ÈHRANA¤Ï11Æü¡¢¾×ÆÍ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î»à¼Ô¤¬490¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤¿¡£