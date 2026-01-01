10ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥µ¥Ã¥«ー¸ø¼°Àï¤Ç¡¢Í£°ì¤ÎÅì³¤Âç²ñ¤È¤Ê¤ë¡ÖOKAYACUP¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛU-10¤Î¥µ¥Ã¥«ー¸ø¼°Àï¤ÇÍ£°ì¤ÎÅì³¤Âç²ñ¡ÖOKAYA CUP¡×8¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ー¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë Ì¾¸Å²°¤ÎÅ´¹Ý¾¦¼Ò²¬Ã«¹Ýµ¡¤¬¶¨»¿¤¹¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£ °¦ÃÎ¡¢´ôÉì¡¢»°½Å¡¢ÀÅ²¬¤Î4¸©¤Ç¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿12¥Áー¥à¤¬8¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ー¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»²²Ã¤·¤¿Áª¼ê¡Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á