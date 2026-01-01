¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè18Àá¡Û(BUKO Stadion)¥Æ¥ë¥¹¥¿¡¼ 2-3(Á°È¾0-2)¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Æ]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(78Ê¬)¡¢D. Bakker(84Ê¬)[¥¢]¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥Õ(11Ê¬)¡¢¥ß¥«¡¦¥´¥É¥Ä(14Ê¬)¡¢¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ð¡¼¥¹(72Ê¬)<Âà¾ì>[¥Æ]C. Hatenboer(53Ê¬)<·Ù¹ð>[¥Æ]A. Lechkar(64Ê¬)[¥¢]¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥É¥ë¥Ù¥ê(74Ê¬)