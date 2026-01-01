¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜ¤¬WBC¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò²þ¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¡£µåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Î°Õ»×¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤é¤â¼ç¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö½Ð¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£