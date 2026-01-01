¥¤¥é¥ó¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬·³»ö²ðÆþ¤â¼­¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤ò¼¨¤¹¤Ê¤«¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹ñ²ñµÄÄ¹¤Ï¡Ö¶¼°Ò¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÃû¸õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀèÀ©¹¶·â¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÆ­¤äÄÌ²ßµÞÍî¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬³ÆÃÏ¤Ë¹­¤¬¤ë¥¤¥é¥ó¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë460¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¼£°ÂÅö¶É¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò»¦³²¤¹¤ì¤Ð·³»ö²ðÆþ¤â¼­