¸½ÃÏ£±·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè16Àá¤Ç¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤È¹â°æ¹¬Âç¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯³«¤±ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢º£Åß¤Ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤¿¹â°æ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿72Ê¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¶¥ó¥À¡¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¡££³¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤ËÆþ¤Ã¤¿21ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍDF¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï¤È