¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡ÁáÂç10¡½22ÌÀÂç¡Ê2026Ç¯1·î11ÆüÅìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë19Ç¯ÅÙ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤ÎÁáÌÀ·è¾¡¤ÇÂç³ØÆüËÜ°ì¤ËÄ©¤ó¤ÀÁáÂç¤Ï¡¢10¡½22¡ÊÁ°È¾3¡½14¡Ë¤ÇÇÔÀï¡£¡È¹Ó¤Ö¤ë¡É¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î´¶¾ð¡£¸å²ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡×¤È¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£ÌÔ¾Ê¤·¤¿¤Î¤¬Á°È¾28Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ó¥È¤ò¥Á¥§¡¼¥¹¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ë¤ª¿¬¤òÆÍ