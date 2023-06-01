¡þ¥é¥°¥Ó¡¼Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢·è¾¡ÁáÂç10¡½22ÌÀÂç¡Ê2026Ç¯1·î11ÆüÅìµþ¡¦MUFG¹ñÎ©¡Ë19Ç¯ÅÙ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤ÎÁáÌÀ·è¾¡¤Ç¤½¤ì°ÊÍè¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤ËÄ©¤ó¤ÀÁáÂç¤Ï¡¢10¡½22¡ÊÁ°È¾3¡½14¡Ë¤ÇÇÔÀï¡£¡È¹Ó¤Ö¤ë¡É¤ËÆÏ¤«¤º¡¢½¢Ç¤5Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÅÄÈøÎµÉ§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤éËÜÍè¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡£Éé¤±¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¾­¤òÃæ¿´¤Ë¤¤¤¤Êª¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£4Ç¯À¸¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤¿¡£