¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè18Àá ¥¤ー¥°¥ë¥¹¤È¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢1·î11Æü22:30¤Ë¥Ç¡¦¥¢¥Ç¥éー¥ë¥¹¥Û¥ë¥¹¥È¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï¥ß¥é¥ó¡¦¥¹¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ì¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ì¥¦¥à¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¥ë¥È¤Ï¥«¥¤¡¦¥·ー¥ë¥Ï¥¤¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Ú¥Æ¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢