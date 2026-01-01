23Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Æ¤¬À¯ÉÜÍ¿ÅÞÆâ¤Î°ìÉô¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î¡ÖMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡Ö¡Ø·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í½»»°Æ¤Ø¤Î»¿À®¤Ï³ÎÌó¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§¡Ø·ÐºÑ¸å²ó¤·²ò»¶¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£À¯ºö¤òÏÆ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¯¶ÉÍ¥Àè¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê