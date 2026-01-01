11Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤È´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤È·²ÇÏ¸©¤Ç»³²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤ÎÅã¥Î³Ù¤Ø¤ÎÅÐ»³¥ë¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë»³¾®²°¡ÖËÙ»³¤Î²È¡×¤Ç²Ð»ö¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¾®²°¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤¢¤È²Ð¤Ï»³ÎÓ¤Ë±ä¾Æ¤·¡¢¤ª¤è¤½3000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¼º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆüË×¤Î¤¿¤á¾Ã²Ð³èÆ°¤Ï°ìÃ¶½ªÎ»¡£12Æü¸áÁ°7»þ¤«¤éºÆ³«¤·¡¢¥Ø¥ê¤«¤é¤Î»¶¿å¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿