¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î£Ç?¡ÖÁ´ÆüËÜ²¦ºÂ·èÄêÀï³«Àß£·£³¼þÇ¯µ­Ç°¡×¤Ï£±£²Æü¡¢Ç®Àï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤ë¡££²£°£²£¶Ç¯¤Î£Ç?Âè£±Àï¡££±£²·î¤ÎÂçÂ¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¸þ¤±¤¿¾Þ¶â¥Ð¥È¥ë¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£ÇÏ¾ìµ®Ìé¡Ê£´£±¡á¼¢²ì¡Ë¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤­Åö¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢£²Ï¢Î¨£³£µ¡ó¤ÎÃæ·øµ¡¡£ÆÃ·±¸å¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¤²¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£Â­¤ÏÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¡£¥¿¡¼¥ó¤Î²¡¤·¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¡£¿­¤Ó¤âÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡¢¤Î¼ê±þ¤¨