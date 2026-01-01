WÇÕÊ£¹çÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè9Àï¤ÎÁ°È¾ÈôÌö¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿»³ËÜÎÃÂÀ¡á¥ª¥Æ¥Ñ¡¼¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ª¥Æ¥Ñ¡¼¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÊ£¹ç¤Ï11Æü¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¥ª¥Æ¥Ñ¡¼¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÊý¼°¤Î¸Ä¿ÍÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»ÒÂè9Àï¤Ç»³ËÜÎÃÂÀ¤¬º£µ¨¼«¸ÊºÇ¹â¤Î8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾ÈôÌö¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS97¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç96¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤ó¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢¸åÈ¾µ÷Î¥¡Ê8¥­¥í¡Ë¤âÇ´¤Ã¤¿¡£Ã«ÃÏÃè¤Ï26°Ì¡¢ÌÚÂ¼¹¬Âç¤Ï36°Ì¡¢ÅÏÉô¶ÇÅÍ¤Ï37°Ì¡¢ÅÏÉôÁ±ÅÍ¤Ï40°Ì