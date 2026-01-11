¶á¤Å¤¯½ÐÈÖ¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥í¥¹À¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÏAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤¬³ÎÄê¡£13Æü¤Ë¤ÏºÇ½ªÀá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢GK¾®ÎÓ¾­Å·(FCÅìµþ)¤Ï¡Ö(Ä¾Á°¹ç½É¤Î)°ñ¾ë¤«¤é¤º¤Ã¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤È¤­¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ç¤­¤ë¥×¥ì¡¼¤ò100%È¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÏGK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¡£¤¹¤Ç¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿