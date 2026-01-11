GRe4N BOYZ¤¬ËÜÆü1·î11Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp Haneda¤Ë¤Æ¡ÈLABO¡É¤ÈÂê¤·¤¿¼Â¸³Åª¥é¥¤¥Ö¡ãGRe4N BOYZ¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼ 2026 º£Ç¯¤Ï3D¡©¡ªLABO ¡ÈThe XY¡É ¡ÁÌÀÆü¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤â¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Î¡ÈLABO¡É¤Ï¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò3D²½¤·¡¢´ÑµÒÁ´°÷¤¬3D¥á¥¬¥Í¤òÃåÍÑ¤¹¤ëË×Æþ·¿¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¡£¡È²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡É¤È¡ÈËÁ¸±Êª¸ì¡É¤ò¸ò¸ß¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥é¥¤¥Ö¤À¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥é¥¸¥ª¡È»þ¶õ¥é¥¸¥ª¡É