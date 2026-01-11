ÀèÆü´ÆÆÄ²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡£¤½¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤Î¿·¤¿¤Ê»Ø´ø´±¸õÊä¤Ë¡¢¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÏÀèÆü¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥µ¥ß¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¸½ºß¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¤Æ¥Þ¥êÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢PK¤ÎËöÇÔÀï¡£GL¤Ç¤â1¾¡1Ê¬1ÇÔ¤Ç2°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¹ñÆâ¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿