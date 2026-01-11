NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛØÖÓ­¤¹¤ë¾®°ìÏº¡£¤½¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÂèÆó²ó¡Ö´ê¤¤¤Î¾â¡×¤ÇºÆ¤ÓÌîÅð¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®°ìÏº¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¸½¤ì¤¿·»¡¦Æ£µÈÏº¤Î¤¢¤ëÉÔ¼«Á³¤Ê°ì¸À¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿ÏÇ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡ö°Ê²¼ÂèÆó²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ãÂèÆó²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ËÌá¤Ã¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤Ï¡¢Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Î±ïÃÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¼«Ê¬