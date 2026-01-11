¢£Âîµå¡¦¥Î¥¸¥ÞT¥ê¡¼¥°½÷»Ò¶å½£4¡½0µþÅÔ¡Ê11Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡Ë¶å½£¥«¥ê¡¼¥Ê¤¬2026Ç¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Âè1¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¼óÆ£À®Èþ¡¢Ãæ¿¹ÈÁÆîÁÈ¤¬2¡½0¤Ç²÷¾¡¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÁè¤¦Âè2¥Þ¥Ã¥Á°Ê¹ß¤â3ÀïÏ¢Â³¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¶å½£¤Ï¤³¤ì¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¡£¾¡¤ÁÅÀ9¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£12Æü¤âÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¤Ç4°Ì¤Î¥È¥Ã¥×Ì¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£