¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè20Àá¡Û(¥ô¥£¥¢¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Þ¡¼¥ì)¥ì¥Ã¥Á¥§ 1-2(Á°È¾1-0)¥Ñ¥ë¥Þ<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥ì]¥Ë¥³¥é¡¦¥¹¥È¥¥¥ê¥Ã¥Á(1Ê¬)[¥Ñ]¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(64Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î(72Ê¬)<Âà¾ì>[¥ì]¥é¥á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥À(57Ê¬)¡¢¥­¥¢¥í¥ó¥À¡¦¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë(90Ê¬+3)<·Ù¹ð>[¥ì]¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ô¥¨¥í¥Ã¥Æ¥£(23Ê¬)¡¢¥¤¥ë¥Ù¥ë¡¦¥é¥Þ¥À¥Ë(55Ê¬)¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥«¥Ð(62Ê¬)[¥Ñ]¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥È(69Ê¬)