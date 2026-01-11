[1.11 FAÇÕ3²óÀï ¥À¡¼¥Ó¡¼ - ¥ê¡¼¥º]¥ê¡¼¥º¤ÎMFÅÄÃæÊË¤¬11Æü¡¢FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼(2ÉôÁêÅö)Àï¤Çº£µ¨¸ø¼°Àï3ÅÀÌÜ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È1-1¤Î¸åÈ¾13Ê¬¡¢FW¥è¥¨¥ë¡¦¥Ô¥í¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¡£ ¥Ô¥í¡¼¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤³¤Ü¤ìµå¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ØÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÁê¼êDF¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£