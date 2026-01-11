ÄËÉ÷¤È¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÀÝ¼è¤ä±¿Æ°ÉÔÂ­¤Ê¤É¤«¤éÈ¯¾É¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Â­¤ÎÀè¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¯¤·¤âÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ ¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄËÉ÷¤Î¾É¾õ¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÄËÉ÷À­´ØÀá±ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÊììæ¤äÉ¨´ØÀá¤ËÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤ÄË¤ß¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£ Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤ä¸¶°ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ÄËÉ÷À­´ØÀá±ê¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­