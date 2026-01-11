６日、重慶市墊江県包家鎮のかんきつ園で収穫作業をする農家の人。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶1月11日】中国重慶市墊江（てんこう）県包家鎮で、1万ムー（約670ヘクタール）にわたり栽培されているかんきつ類が収穫期を迎えた。包家鎮はここ数年、かんきつ産業の発展に力を入れ、優良品種の導入や品種改良を推進。重慶市農業科学院や四川省農業科学院などと連携し、高接ぎや技術指導を通じた品質向上
