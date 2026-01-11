¤¼¤ó¤Ö·¯¤Î¤»¤¤¤À¡£¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢ー¡Ø??¥«¹ñ ??ÅÔ»Ô Æü¤ÎËÜ¤âÈô¤Ó½Ð¤·～ÁýÊÑ¿¯¶ô°¦rosion～TOUR¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò9·î6Æü¤ËÅìµþ¥­¥Í¥Þ¶æ³ÚÉô¡¢¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò12·î30Æü¤ËÀîºê CLUB CITTA¡Ç¤Ë¤Æ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¤¼¤ó¤Ö·¯¤Î¤»¤¤¤À¡£ ³«ºÅÃæ¤Î¥Ä¥¢ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡õ¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é·èÄê¡Ë ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢ËÜÆü1·î11Æü¤ËÆ±¥Ä¥¢ー¤Î¡ØÇ¡·î°¦³¤À¸ÃÂS