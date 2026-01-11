¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï11Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥¢¥Ç¥ë¥Ü¡¼¥Ç¥ó¤ÇÃË»Ò²óÅ¾Âè6Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Áê¸¶»ËÏº¡Ê¾®Àô¡Ë¤¬¹ç·×¥¿¥¤¥à1Ê¬54ÉÃ13¤Ç25°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤Ï58ÉÃ84¤Î30°Ì¡£½é¤á¤Æ¿Ê¤ó¤À2²óÌÜ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Ñ¥³¡¦¥é¥µ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬1Ê¬51ÉÃ22¤ÇÀ©¤·¡¢2°Ì¤Ï0ÉÃ18º¹¤Ç¥¢¥È¥ë¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥é¡¼¥¹¡¢3°Ì¤Ï¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥·¥§¥ó¡Ê¤È¤â¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë