¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¤Ï11Æü¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤Î¥ê¥å¥Ö¥Î¤Ç¸Ä¿ÍÂè16Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS94¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ë¥«¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤¬85¥á¡¼¥È¥ë¡¢92¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×271.1ÅÀ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£4Ï¢¾¡¤Ç¡¢º£µ¨9¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»31¾¡ÌÜ¡£ÆüËÜÀª¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë