Mrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」が、1月16日より放送開始となるTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマであることが明らかとなった。 （関連：【大森元貴 コメントあり】Mrs. GREEN APPLE、新曲「lulu.」がアニメ『葬送のフリーレン』第2期OPテーマに楽曲使用のPVも公開/a>） 同楽曲は、明日1月12日に配信リリースされるフェーズ3の第1弾とな