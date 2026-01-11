女優の小雪（49）が11日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。3人の子供との関係を語った。小雪は11年4月に俳優の松山ケンイチと結婚。12年1月に第1子、13年1月に第2子、15年7月に第3子を出産した3児の母。どんなお母さんか？と聞かれた小雪は「パシリみたいに思われている。言えばなんでもやってくれると思っている。あんまり怒れないかな」と明かした。結構優しいお母さん？と聞