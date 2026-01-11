１１日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、「２０２６年“先読みニュース”２０連発」と題し、今年の出来事を大胆予想した。コメンテーターとして生出演の元ＮＨＫでジャーナリストの岩田明子氏は当初、同番組の事前取材に高市早苗首相による衆院解散について「解散があるとすれば、秋の臨時国会の会期末、秋から冬にかけてが一番、可能性が高いと思います。確率で言うと６０％くらい