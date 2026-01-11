国民民主党の玉木雄一郎代表が１１日、「Ｍｒ．サンデー」（フジテレビ系）に出演。高市早苗首相が今月２３日召集の通常国会の冒頭で衆議院を解散する検討に入ったことについて、コメントした。玉木氏は「残念なんですよ。内閣を発足したら（支持率が）高いうちにやっちゃえと。政策を脇に置いて、政局本意でやってくる自民党政権をずっと見せられてきた。高市さんは責任ある積極財政、政策本位。働いて、働いてやってくれる。