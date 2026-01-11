中国兵器工業集団有限公司は1月11日無人輸送機「天馬1000」が同日、初飛行試験を無事に完了したと発表しました。各種の飛行データは良好で、初飛行は成功したとしています。「天馬1000」は、同社傘下の西安愛生技術集団有限公司が独自に開発した無人輸送機です。地上1000〜3000メートルの中高度で運用される低コストの輸送プラットフォームとして、物流輸送、緊急救援、物資の投下などの機能を備えた機体は、中国国内では初めてだ