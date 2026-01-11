現地１月11日開催のFAカップ３回戦で、田中碧が所属するリーズが２部のダービーと敵地で対戦している。この試合で勝ち越しゴールを奪ったのが、中盤でスタメン出場した田中だ。 35分に先制されたチームが55分に１−１に追いついて迎えた59分、味方のシュートのこぼれ球に反応。落ち着いて、押し込んでみせた。抜群の得点嗅覚を発揮した27歳の日本代表MFは、これが今季の公式戦３点目となった。構成●サッカーダイジェ