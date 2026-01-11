気象台は、午後10時33分に、なだれ注意報を能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表（雪崩注意報） 11日22:33時点沿岸では、12日朝まで暴風雪に、12日夕方まで高波に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風雪警報12日朝にかけて警戒風向西・陸上最大風速18m/s・海上最大風速20m/s□波浪警報