俳優の中村雅俊さん（74）、秋野太作さん（82）、田中健さん（74）、岡田奈々さん（66）が10日、映画『五十年目の俺たちの旅』の公開記念舞台挨拶に登場。観客から笑いが起こる息の合ったトークを繰り広げました。1975年に連続ドラマとして放送された青春群像劇『俺たちの旅』。放送後、節目ごとに制作されたスペシャルドラマを経て、20年ぶりの続編となった映画『五十年目の俺たちの旅』（公開中）は、70代を迎えた中村さん演じる