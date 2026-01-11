“ロス五輪世代”のU-21日本代表は11日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。10日のAFC U23アジアカップ・グループリーグ第2節では2歳上のU-23UAE代表に3-0の勝利。他会場の結果により、2連勝で首位通過が確定した。UAE戦翌日のトレーニングは、ほとんどの選手が屋内でのリカバリーメニューとなった。練習場に姿を現したのは4人。初戦・シリア戦で相手GKと交錯したことで大事を取って別メニューで調整していた石橋