[1.10 FAカップ3回戦 マクルズフィールド 2-1 C・パレス]6部相当のチームがFAカップ前回王者を破った。マクルズフィールドが10日、FAカップ3回戦でクリスタル・パレスを2-1で撃破。交通事故で先月亡くなったFWイーサン・マクロードさんへ歴史的勝利を届けた。マクルズフィールドは前半43分にMFポール・ドーソンのゴールで先制すると、後半16分にはFWアイザック・バックリー・リケッツのゴールで追加点を奪った。『BBC』による