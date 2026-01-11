エールディヴィジ 25/26の第18節 ヘーレンフェインとフェイエノールトの試合が、1月11日20:15にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。 ヘーレンフェインはリンゴ・メールフェルト（MF）、ディラン・ベンテ（FW）、ジェイコブ・トレンスコウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、レオ