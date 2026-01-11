V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズは10日（土）、1月17日に練習見学会とアリオ上田でのイベント『ブリアリFes』を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 練習見学会は上田市自然運動公園総合体育館の2階で行われる。10:00に入館と練習が開始され、12:00に最終退館を予定。来場者特典としてホームゲーム観戦チケット（2階自由席）1人につき1枚、スティックバル&