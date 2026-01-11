３区橋本（右）が順位を押し上げ、４位で村松につないだ神奈川＝第３中継所第４４回全国都道府県対抗女子駅伝は１１日、京都市のたけびしスタジアム京都発着の９区間、４２・１９５キロで争われ、大阪が２時間１８分１９秒で３大会ぶり５度目の優勝を果たした。兵庫が９秒遅れの２位、長野が３位に入った。神奈川は２時間２１分２０秒で１５位。１区西山未奈美（三井住友海上）が４位で好スタートを切った。３区は１１位でたす