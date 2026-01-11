Mrs. GREEN APPLEが本日1月11日22時、オフィシャルSNSにてYouTubeのURLと“Prologue to”と記された画像をポストした。現在、リンク先となるMrs. GREEN APPLEオフィシャルYouTubeチャンネルでは、YouTube LIVEが配信されているが、雲の合間を抜けていくような映像とアンビエントなサウンドが、ひたすら流れ続けている。果たしてこれは何を意味するものか。コメント欄には「ワクワク」「なんだこれ !?」「えぐいー」などの感想が溢