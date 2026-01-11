俳優の前田公輝が１１日までにＳＮＳを更新。イメチェンした姿をアップして話題になっている。前田は自身のインスタグラムを更新し、以前の黒髪から青色の髪にがらりとイメージチェンジした姿を披露。黒ジャケットに黒のパンツを合わせ、クールな印象のショットを投稿した。この投稿には「現実世界でこんなにもブルーヘアが似合う人がいるなんて！いましたねここに素敵です」「ヒンかっこよ髪色も髪型もスタイルもお顔も