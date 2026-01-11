グラビアアイドルの三田悠貴（27）が11日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。グラビアショットを投稿した。「ただいま発売中のEXMAX表紙で登場してますハート」と報告。「もう見てくれたかな？黒のランジェリーコルセットが目印（リールには乗ってません）笑」とつづって動画をアップし、水色のランジェリーや、黒とピンクのビキニ水着、浴衣ショットなどを公開した。ストーリーズで胸の谷間部分がひも素材の黒ランジ